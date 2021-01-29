Социальная поддержка федеральных льготников и пенсионеров

С 1 января 2021 года 96287 жителей Чувашии получают ежемесячные денежные выплаты.

Основная часть получателей ЕДВ — инвалиды (80,7 %). К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны (0,5 %) и ветераны боевых действий (14,8 %), их вдовы (3 %) и другие категории граждан (1 %). В Шумерле и Шумерлинском районе 3936 жителей являются получателями ежемесячных денежных выплат.



Большинство из них не подавали заявлений о распоряжении социальным пакетом на 2021 год, оставив без изменения ранее выбранную форму господдержки. Заявления в основном поступили от граждан, получивших статус федерального льготника в конце 2019 года и в течение 2020 года, поскольку при первичном назначении соцпакет всем предоставляется в виде льгот.



Ежегодно до 1 октября федеральные льготники делают выбор: брать полный соцпакет или заменить отдельные части натуральными льготами. В прошлом году органами ПФР в Чувашии всего принято 6064 заявления, из них об отказе от полного соцпакета либо от его отдельных частей – 5368, на возобновление (предоставление) бесплатных лекарств и социальных услуг поступило 532 заявления. Из общего количества заявлений 75 % направлено в Пенсионный фонд через Интернет, 9 % — через МФЦ. В Шумерле и Шумерлинском районе принято 225 заявлений об отказе от полного соцпакета либо от его отдельных частей. На возобновление предоставления бесплатных лекарств и социальных услуг поступило 10 заявлений. Из общего количества заявлений 79,1 % направлено в Пенсионный фонд через Интернет, 0,5 % — через МФЦ.



Стоимость полного соцпакета в настоящее время составляет 1155,06 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть (бесплатные лекарства по рецептам врача) – 889,66 руб., санаторно-курортная часть (путевки в санаторий по рекомендации врача) — 137,63 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) –127,77 руб.

Индексация размеров ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам осуществляется один раз в год с 1 февраля исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации утверждается постановлением Правительства РФ. В 2021 году предполагается индексация социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 4,9 %.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).