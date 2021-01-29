Район готовится к празднику

21 января глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году Дня Республики.

Как известно, решением комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики победителем конкурса был признан Шумерлинский район. На подготовку и проведение праздника муниципалитету выделен грант Главы Чувашской Республики для развития общественной инфраструктуры населенных пунктов в размере 10 млн рублей.



Обсуждая предстоящее событие, члены оргкомитета высказали свои предложения по проведению мероприятий. Было поручено в кратчайшие сроки завершить строительные работы, благоустройство на объектах, открытие которых приурочено ко Дню Республики, привести в надлежащее состояние территории населенных пунктов. Лев Рафинов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы главный государственный праздник Чувашской Республики прошел на достойном уровне.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.