Олег Николаев: привлекать молодёжь на село – одна из наших главных задач

Чтобы молодежь не покидала родные села, необходимо развивать инфраструктуру. Как сделать жизнь за чертой городов комфортной, обсудили на встрече руководителя региона с журналистами газеты «Хыпар».

«Если хорошо обустроить деревенскую жизнь, развивать там инфраструктуру, то жизненный уровень села может в разы подняться. Поэтому мы планируем работать в этом направлении. В прошедшем году мы решили вопрос с сельской ипотекой. Кроме этого, в 2020 году каждая в честь 100-летия чувашской автономии деревня получила по 100 тысяч рублей для реализации своих проектов», — отметил Олег Николаев.

Задача на ближайшие — годы реализовать новые инфраструктурные проекты. Также одним из ключевых вопросов остаётся создание рабочих мест на селе.

«Оказываем помощь сельскохозяйственным предприятиям, будем стараться, чтобы молодые люди смогли открыть свое дело. Если мы создадим все условия, то это позволит не только оставить молодежь в сельской местности, но и привлечет туда городских жителей», — подчеркнул Глава Чувашии.

По мнению Олега Николаева необходимо обратить внимание и на сельские дома культуры, чтобы они отвечали запросам местных жителей.

Напомним, что тему эффективности работы домов культуры обсуждали за круглым столом с участием руководителя региона в Канашском районе.

чувашинформ.рф