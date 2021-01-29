Новая встреча с добрым другом

25 января в Алгашинской средней школе началась неделя русского языка и литературы. И традиционно она открывается литературной гостиной – мероприятием, полюбившимся и детям, и взрослым.

«Самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения», — сказал Антуан де Сент-Экзюпери. А общение с человеком талантливым — двойная роскошь. Именно такой человек, Владимир Васин, вновь побывал 25 января в гостях у школы. В уютном, располагающем к творческой атмосфере актовом зале состоялась презентация его первого сборника стихотворений «Пусть мир умоется росою».



Творческая встреча началась с приветственного слова директора школы Рената Чебутаева. Он выразил благодарность автору сборника за произведения, которые учат любить свою малую родину, родителей, природу родного края. Трепетно и красиво звучали из уст учеников стихи о далеком детстве поэта, о его маме и школьных друзьях. Прочувствовать внутренний мир автора, узнать, чем жизнь земляков отличалась от теперешней, помогло исполнение прозаического произведения «Вкус забытого детства», включенного в сборник.



Владимир Петрович родом из Больших Алгашей — края необъятных просторов и бесконечных лесов. Наверное, поэтому тема любви к малой родине основная в сборнике поэта. Ярко, самобытно, правдиво и талантливо слагает он гимн не только родной земле, но и женщине. Теме любви посвящен целый раздел в сборнике, который называется «А хочешь, я вдохну в тебя надежду?». Прекрасное стихотворение «Вечер» прозвучало в исполнении учителя русского языка и литературы Валентины Садрисламовой.



Положительные эмоции и хорошее настроение присутствовали в нашей литературной гостиной. В адрес поэта прозвучало много пожеланий и теплых слов. Владимир Петрович по праву принимал поздравления от почитателей его таланта. Совсем скоро книги поступят во все библиотеки города Шумерли и Шумерлинского района — так распорядился автор.



Т. Денисова, учитель Алгашинской школы.