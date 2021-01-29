Нам нужен ортодонт

Пациентов шумерлинского отделения республиканской стоматологической поликлиники, которые обращались с проблемой коррекции зубного ряда и исправления прикуса, в начале года ждал неприятный сюрприз – врач-ортодонт больше в местном отделении не работает. Это известие шумерлинцы восприняли с большим недовольством. Оно и понятно, ведь лечение у ортодонта подразумевает не разовое посещение, а долгосрочное наблюдение и корректировку. Так как, в основном, выравнивание зубов и исправление прикуса требуется детям, наличие врача-ортодонта в родном городе для родителей было очень удобно. Сейчас же им, предварительно записавшись на прием, надо будет ехать в республиканскую стоматологическую поликлинику в Чебоксары. Это сопряжено с некоторыми трудностями: если ранее для посещения врача с ребенком родителям можно было просто отпроситься с работы на некоторое время, то сейчас для этого нужно выделить целый день, да и в период пандемии ни у кого нет желания лишний раз разъезжать на общественном транспорте, посещать людные места.

За разъяснениями по данной проблеме мы обратились к главному врачу республиканской стоматологической поликлиники Николаю Урукову.

Вот что он ответил нам по телефону:

С этим вопросом я знаком, для его решения ищем наиболее оптимальные и перспективные пути. Порблема возникла из-за того, что проработавший три года в шумерлинском отделении врач-ортодонт А. Абрамова с января стала трудиться в республиканской стоматологической поликлинике. Те пациенты, которые начали лечение у неё, могут продолжить его и дальше, но только приезжая в республиканскую стоматологическую поликлинику. Конечно, для шумерлинцев это дополнительная нагрузка. Однако из-за нехватки специалистов у нас пока нет возможности направить другого врача-ортодонта в Шумерлю.

Врачи-ортодонты – особая категория стоматологов, они как скульпторы, и от дела рук конкретного врача зависит очень многое. Желательно, чтобы исправлением прикуса занимался именно один врач. Так как в этой области один и тот же случай можно правильно вылечить несколькими путями, и многие из них будут приемлемыми, то у одного врача план лечения может не совпадать с планом другого. Будем работать над тем, чтобы в шумерлинском отделении появился профессионал, так как врач без опыта в этом случае может только навредить.

По этому вопросу от одной шумерлинки поступила жалоба в адрес Минздрава Чувашии и лично в мой адрес тоже. Я, помимо подготовки официального ответа, где будут изложены причины отсутствия ортодонта в Шумерле, понимая важность вопроса, лично позвонил женщине и объяснил ситуацию. Она потребовала назвать точную дату появления отродонта в шумерлинском отделении. Такую дату я назвать, конечно же, не мог. Я ей посоветовал позвонить мне через пару месяцев, чтобы узнать, на какой стадии находится решение вопроса, если к тому времени он ещё не будет решён.

Я недавно приступил к исполнению обязанностей главного врача республиканской стоматологической поликлиники. Изучив ситуацию с местными отделениями, пришел к выводу, что шумерлинское отделение сегодня сильно недооценено. В политику нашего учреждения войдет всестороннее его развитие.

Побеседовать по данному вопросу мы зашли к заведующему шумерлинским отделением республиканской стоматологической поликлиники. Оказалось, что у вновь назначенного заведующего Николая Булина был первый рабочий день в новой должности, с чем мы его поздравили и пожелали профессиональных успехов. Николай Александрович ознакомил нас своим видением решения поднятой проблемы:

Из-за нехватки специалистов для оказания ортопедической и ортодонтической помощи в местные отделения направляются врачи-стоматологи соответствующих специальностей, работающие в подразделениях поликлиники, расположенной в Чебоксарах. Врачи приезжают сюда в командировку и многие воспринимают свою работу здесь как временную. В основном, на время командировки они снимают квартиру, есть и такие, которые ездят каждый день. Мы не можем привязать врачей к определенному лечебному учреждению, они имеют полное право работать там, где считают нужным. К сожалению, в настоящее время и один из двух детских стоматологов переводится в Чебоксары.

Как можно привлечь врачей в Шумерлю? Как сделать так, чтобы они не уезжали? По-моему, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы Шумерля стала для врачей родной, чтобы в ней хотелось жить и, главное, работать. На мой взгляд, в Шумерле есть все условия для создания передового стоматологического отделения, в том числе — полноценное двухэтажное здание. К сожалению, сегодня в нем половина кабинетов пустует. Перед нами стоит задача наращивать потенциал отделения, улучшать условия для пациентов, повышать качество и спектр предоставляемых услуг.

Если рабочее место стоматолога будет дооснащаться современным оборудованием, тогда сами врачи будут стремиться сюда — не руку набивать, а расти в профессиональном плане. В ближайшее время руководство учреждения намеревается переоснастить рентгенкабинет, обновить инструментарий лечебных кабинетов для терапевтов, возможна поставка такого оборудования, как дентальный микроскоп для лечения особо «трудоемких» зубов, который имеется лишь в нескольких учреждениях Чебоксар. После создания условий работы, соответствующих современным нормам, способствующих профессиональному росту, я думаю, вопрос нехватки врачей у нас уже стоять не будет.

Сам являюсь стоматологом-хирургом и стоматологом-ортопедом, последние два с половиной года работал в Чебоксарах. Сегодня я здесь, потому что поверил в возможности шумерлинского стоматологического отделения. Являюсь начинающим имплантологом, буду развивать проведение сложных хирургических операций. У шумерлинцев будет возможность получить первичную консультацию по поводу протезирования зубов, установки дентальных имплантантов. Планируем активно заниматься протезированием зубов, восстановлением жевательной эффективности пациентов. Полноценно будет работать ортопедический кабинет, пока только в моем лице как специалиста. В перспективе будут привлечены еще один-два специалиста.

В отсутствие профильных специалистов, в сегодняшнем случае стоматолога-ортодонта, первичный осмотр сможет провести детский врач-стоматолог, так как первичные зубо-челюстные аномалии она вполне может выявить. Над вопросом привлечения врача-ортодонта будем работать.

Марина Ветликова.