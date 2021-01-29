День открытых дверей в учреждениях культуры Чувашии

31 января в учреждениях культуры Чувашии пройдёт акция «День открытых дверей».

На выставки, мастер-классы, творческие встречи и интерактивные мероприятия всех желающих приглашают музеи и библиотеки столицы Чувашии. Вход в учреждения свободный.

Вот некоторые из культурных мероприятий в Чебоксарах:

Художественный музей (главное здание на ул. Калинина, 60) предлагает познакомиться с постоянной экспозицией по истории чувашского искусства и выставками Азария Соловьева «По дорогам жизни», Виктора Немцева «Я творчеством своим Чувашию воспел», Никиты Сверчкова «Счастье творить» и выставкой отреставрированных картин «Продлевая жизнь шедевров…»

В 14.00 на выставке «Продлевая жизнь шедевров…» состоится час куратора с подробным рассказом об истории и реставрации работ.

В 12.00 – для взрослых состоится мастер-класс по изготовлению текстильных брошей, а для детей – с 15.00 – живопись по впечатлениям (картина Левитана «Одуванчики»).

В Центре современного искусства (Президентский бульвар, 1/15) можно посетить выставку кукол-марионеток «Феерия кукол» и принять участие в мастер-классах: 12.00 – живопись акварелью, 15.00 – резьба по дереву.

Также в этот день можно посетить Мемориальный музей-квартиру М.С. Спиридонова (ул. Урукова, 15/1 – 25).

В преддверии празднования своего 100-летия Чувашский национальный музей (Красная площадь, 5/2) дарит посетителям возможность бесплатно посетить основные экспозиции и интересные выставки. В акции принимают участие и филиалы организации: Музей чувашской вышивки и Музейно-выставочный центр. Кроме того, в этот день для посетителей предусмотрены дополнительные мероприятия – например, посетителям предлагается пройти квесты: «В поисках завещания купцов Ефремовых» и «Музейные приключения Паддингтона».

В Музее чувашской вышивки в 12.00 и 15.00 пройдут экскурсии об истории национальной вышивки.

Музейно-выставочный центр также в 12.00 и 15.00 приглашает на просмотр художественного фильма.

В Национальной библиотеке пройдет открытая лекция, а также состоится показ юбилейной выставки к 150-летию библиотеки.

В Театре оперы и балета – премьерный спектакль на Грант Главы Чувашии «Дорога лебедей» для студентов профильных образовательных учреждений.

Театр экспериментальной драмы подготовил мастер-классы для студентов средних специальных учебных заведений.

Также интересные мероприятия пройдут во многих библиотеках города, а также в ДК Тракторостроителей.

Напоминаем, что при посещении учреждений культуры необходимо соблюдать антиковидные рекомендации Роспотребнадзора.

Подробнее о программе проведения Дня открытых дверей можно узнать в учреждениях культуры.

чувашинформ.рф