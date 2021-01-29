В Чувашии подвели первые результаты проекта «Агроконтроль»

28 января прошел очередной рейд «Агроконтроля» в магазинах федеральных торговых сетей. По словам волонтеров, обнаружить просрочку не составляет труда. Продукты с истекшим сроком годности встречаются постоянно. За время работы проекта «Агроконтроль» в Роспотребнадзор направлено более 50 заявлений.

В этот раз было обнаружено просроченное молоко для детского питания, рыба, тушенка, хлебобулочные изделия.

«Наличие на полках магазинов просроченной продукции, особенно если ее производителем является предприятие республики, наносит, прежде всего, ущерб репутации производителя. Поэтому подобные факты надо искоренять», – подчеркнул министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Рейды по выявлению нарушений продолжатся и в торговых сетях районов республики – сообщают в региональном Минсельхозе.

Ранее мы сообщали о том, как проходит волонтерский контроль в магазинах Чебоксар.

Чувашинформ.рф