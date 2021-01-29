Вопрос «с бородой» и хвостом

Вопрос об осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев в муниципалитетах Чувашии был рассмотрен в числе основных тем повестки еженедельного совещания при Главе республики. 25 января его провел первый заместитель председателя Кабинета Министров – министр финансов Михаил Ноздряков. Глава Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации города Валерий Шигашев приняли участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи.

И.о. руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Николай Харитонов в ходе доклада по обозначенной теме отметил, что прорабатывается вопрос о строительстве четырёх приютов: в Шумерле, Канаше, Новочебоксарске и в Алатырском районе. В ближайшее время будут проведены выездные встречи и совещания по выработке плана действий по проектированию и строительству приютов.



Отметим, что администрацией Шумерли проведена работа по выбору земельного участка под строительство приюта, внесены изменения в Правила землепользования и застройки, в Госветслужбу Чувашской Республики направлено письмо о выделении ассигнований на проектирование приюта. В части организации работ по отлову животных без владельцев администрацией города были объявлены конкурентные процедуры, исполнителем работ выбрана индивидуальный предприниматель Тюлькина из Йошкар-Олы. По контракту предусмотрен отлов 93 животных на общую сумму чуть более 396 тысяч рублей.



А. Андреева.

От редакции

Итак, шумерлинские собаки поедут в йошкар-олинский приют. Что он из себя представляет? Ведь примерно такое учреждение должно со временем появиться и в нашем городе. Вот какую информацию мы нашли на странице администрации города Йошкар-Олы в соцсети «ВКонтакте»:



«Приют «Успех» уже на протяжении восьми лет работает с животными, которые по различным причинам остались без хозяев, и второй год занимается отловом безнадзорных животных по заявкам со всего города.



«Работа по отлову животных без владельцев организована в соответствии с требованиями закона. При поступлении заявки от жителей мы выезжаем на место, отлавливаем безнадзорных животных и привозим в приют. Здесь они осматриваются ветеринарным специалистом и отправляются на карантин. Животные также обрабатываются от паразитов, стерилизуются, прививаются и чипируются. Затем они пристраиваются новым владельцам или возвращаются обратно в среду обитания. Сотрудниками приюта также проводится работа по поиску прежних владельцев. Агрессивные животные остаются на полном содержании в приюте. За прошлый год было отловлено более 300 собак и порядка 60 кошек», — рассказала руководитель приюта, кинолог и ветеринарный врач с 20-летним стажем Наталья Тюлькина.

Как отметил руководитель управления городского хозяйства администрации города Алексей Попов, «решение, принятое в прошлом году Главой региона Александром Евстифеевым об увеличении финансирования, предоставляемого органам местного самоуправления на организацию мероприятий по отлову, позволяет создать более комфортные условия содержания животных без владельцев и обеспечить гуманное к ним отношение».



В приют «Успех» обращаются жители Йошкар-Олы, которые хотят обзавестись домашним питомцем. По словам Натальи Тюлькиной, кошек берут охотнее, чем собак. Но в любом случае, новому хозяину дается время привыкнуть к животному и понять его характер. В случае, если найти общий язык с новым другом не удалось, Наталья призывает не выбрасывать животное на улицу, а вернуть его в приют».



Конечно, в комментариях к данному посту встречаются и критика, и негатив. Но куда ж без них в соцсетях?! В любом случае, отлов и содержание в приюте — лучший вариант, чем отстрел и травля ядом.