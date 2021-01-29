Возможность изменить жизнь к лучшему

В 2020 году Чувашия в числе 21-го региона России приступила к участию в пилотном проекте по реализации социальных контрактов, нацеленных на оказание помощи малоимущим. С 2021 года эта мера поддержки будет распространена во всех субъектах страны, ведь она уже доказала свою значимость: благодаря заключению контракта с органами соцзащиты населения малоимущие могут получать помощь в виде денежных выплат и социальных услуг, найти работу, пройти переобучение или развивать собственное дело в течение трех лет, взяв на себя определенные обязательства. На последнем варианте господдержки — помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, а также по организации дела в качестве самозанятых, стоит остановиться более подробно.



Следует отметить, что право на заключение социального контракта имеют далеко не все граждане, а только те, чей доход ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам и кто зарегистрирован в качестве малоимущего. Заключением таких контрактов занимаются отделы соцзащиты населения. «Сначала претенденты, желающие открыть свое индивидуальное предприятие, крестьянско-фермерское хозяйство или стать самозанятым, приносят к нам сведения о доходах. После проверки мы ставим их на учет как малоимущих. После этого они пишут заявление на заключение соцконтракта, готовят бизнес-план по открытию своего дела.

Заключать с гражданином соцконтракт или нет, решает межведомственная комиссия», — разъяснила начальник ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района Надежда Чурашова.

Заключение контракта предусматривает предоставление единовременной материальной поддержки гражданам для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии, что гражданин зарегистрируется как ИП или К(Ф)Х. Размер поддержки составляет не более 250 тыс. рублей. Эти условия действовали уже с января 2020 года, а получение государственной поддержки по соцконтракту на самозанятость в Чувашии стало возможным с октября прошлого года. Тогда же Правительством РФ было принято постановление, согласно которому самозанятые получили доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Как отметили в отделе соцзащиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района, всего в 2020 году по городу и району было заключено 18 социальных контрактов (11 — в городе и 7 — в районе). Желающие заняться своим делом составили бизнес-планы, защитили их на межведомственной комиссии и получили средства на реализацию целей. Направления деятельности отличались разнообразием. Это и производство мебели, прокат и аренда товаров для отдыха, и организация службы доставки еды, перевозок, выездной торговли, технического обслуживания автомобилей, и обработка отходов макулатуры, и разведение кроликов и пушных зверей и др.



Из этих 18 человек в качестве самозанятых были зарегистрированы 1 житель Шумерли и 2 жителя Шумерлинского района (из Юманайского и Большеалгашинского сельских поселений). Их выбор остановился на организации услуг такси, деятельности по фотографированию и видеосъемке, а также на прокате инвентаря, оборудования для проведения досуга и отдыха. Следует отметить, что в числе обязательных условий при заключении соцконтракта — предоставление отчета о приобретении основных средств в течение месяца и необходимость заниматься выбранным делом не менее трех лет. Если же деятельность прекращается, то средства должны быть возвращены.



В целом с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в 2020 году было заключено контрактов на общую сумму 2 млн 750 тыс. рублей по Шумерле и на 1 млн 750 тыс. рублей — по Шумерлинскому району. Отделом социальной защиты населения были освоены все выделенные в этих целях средства.

Как отмечают в отделе, за первый месяц нового года также появились желающие попробовать себя в своем деле. В данное время они встают на учет в ОСЗН как малоимущие. Специалисты отдела готовы связаться с ними, как только станет известно о финансировании на текущий год.

Антоний Николаев, уроженец д. Пюкрей, самозанятый в сфере фото- и видеосъемки:

Про государственную поддержку самозанятых я узнал, когда стоял на учете в отделе Центра занятости населения по Шумерле в качестве безработного. Так получилось, что до пандемии коронавируса я работал в Канашской студии телевидения, а когда начались ограничения, на работе возникли сложности. Люди находились на самоизоляции, мероприятий практически не было… Пришлось уволиться с работы и обратиться в службу занятости.

Получая пособие по безработице, я усиленно искал подходящую вакансию. Особенно мне всегда была близка сфера СМИ, маркетинга и рекламы. К тому же, обожаю различного рода съемки — это моя стихия.

Когда настало время пройти в службе занятости перерегистрацию о том, что я все еще нахожусь в поиске работы, один из сотрудников центра сообщил, что в Чувашии действует программа помощи начинающим предпринимателям и самозанятым в виде заключения соцконтракта. Конечно же, сразу начал изучать эту информацию и посчитал, что статуса самозанятого мне вполне достаточно. Ведь к индивидуальным предпринимателям другие требования, и налоговая ставка у них другая. К тому же, мне не нужны работники, я и сам вполне справлюсь и со съемкой, и с монтажом. И хотя пока еще не до конца во всем разбираюсь — буду изучать.

Основное оборудование я приобрел — купил фотовидеокамеру, штатив, квадрокоптер, радиомикрофон, накамерный свет, фильтр, софтбокс и многое другое. Выбирал долго, старался учесть все параметры: чтобы и качество съемки было хорошее, и комплектующие друг к другу подходили. Конечно, с бизнес-планом пришлось повозиться, но все получилось, ведь мою работу курировали в службе занятости. А потом я обратился в отдел соцзащиты, где получил разъяснения по поводу сбора документов и дальнейших шагов.

Хочу сказать, что организация фото- и видеосъемок – это то, чем я хотел заниматься всегда. И если раньше думал, что для этого придется взять кредит, то заключение социального контракта предоставило мне другие возможности и приблизило к мечте.

Татьяна Александрова.