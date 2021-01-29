Аналитический центр при Правительстве России поможет Чувашии с цифровой трансформацией и туризмом

Об этом журналистам рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов. Он подчеркнул, что Аналитический центр при Правительстве страны — это мощный источник аналитических данных и моделей принятия управленческих решений, основанных на собранной информации.

Аналитический центр готов передавать Чувашии свой прогрессивный опыт по многим направлениям и принимать самое активное участие, в том числе в разработке стратегии цифровой трансформации региона.

«Также центр принимает участие в разработке нацпроектов. В целях возрождения отечественного туризма и привлечения инвестиций и турбизнес в этом году ожидаем принятие нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируем включиться в этот процесс», — сообщил Дмитрий Краснов.

Напомним, что соглашение с Аналитическим центром при Правительстве России было подписано Главой Чувашии Олегом Николаевым и руководителем Центра Константином Калининым.

чувашинформ.рф