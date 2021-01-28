В воскресенье, 31 января, в физкультурно-спортивных организациях республики пройдет День открытых дверей, на который приглашаются все желающие.

Соответствующее решение сегодня принял министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. День открытых дверей пройдет во всех подведомственных республиканскому Минспорту учреждениях. К акции рекомендовано присоединиться всем муниципальным физкультурно-спортивным организациям.

В этот день жители республики могут познакомиться с деятельностью спортивных учреждений, с развиваемыми видами спорта. Пройдут интересные мастер-классы и встречи с ведущими спортсменами Чувашии.

Кроме того, в День открытых дверей все желающие смогут воспользоваться физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно.

Отметим, что при нахождении в учреждениях спорта необходимо соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию.

Подробнее об услугах и программе проведения Дня открытых дверей можно узнать в спортшколах и физкультурно-оздоровительных комплексах.

Источник: чувашинформ.рф