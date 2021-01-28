Чувашия присоединится к Всероссийским акциям «Добрая суббота» и «Воскресенье с семьей»

В эти выходные в Чувашии, как и в других регионах страны, пройдут акции «Добрая суббота» и «Воскресенье с семьей». Мероприятия состоятся в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Цель акции «Добрая суббота» – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение. Ребятам предлагается принять участие во флешмобе «Мы вместе с заботой», информирующем население о пользе вакцинации от коронавирусной инфекции, в поэтическом марафоне «Подружись с антителами» и других мероприятиях.

В воскресенье, 31 января, школьники и их родители в рамках акции «Воскресенье с семьей» смогут присоединиться к волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и доставить продукты своим родственникам или пожилым соседям.

Фотографиями и видеоматериалами с мероприятий организаторы предлагают делиться в своих социальных сетях и сообществе конкурса «Большая перемена» с хэштегами #ДобраяСуббота и #БольшаяПеремена.

Более подробная информация об акциях – в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» во «ВКонтакте» vk.com/bpcontest.

Напомним, Глава Чувашии также отметил, что в период пандемии наш регион особенно нуждается в помощи волонтеров.

Источник: чувашинформ.рф