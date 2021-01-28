28 Янв

Чувашия будет сотрудничать с компанией из Татарстана в сфере судоремонта и судостроения

Сегодня, 28 января, Чувашию посетила делегация акционерного общества «Судостроительная компания «Ак Барс». Представители компании заключили соглашение с Минпромэнерго республики о сотрудничестве и реализации товаров и услуг в сфере судостроения, судоремонта, машиностроения и литейного производства.

Гости также посетили предприятия электротехнического кластера, чтобы увидеть потенциал инженерных решений и продукции, производимой в Чувашии.

«Наша задача сделать Чувашию еще интереснее и привлекательнее как для местных жителей, так и для туристов. А водный транспорт является неотъемлемой частью инфраструктуры республики на Волге. Поэтому соглашение с судостроительной компанией – отличная возможность для взаимного продвижения продуктов и услуг», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии, вице-премьер Дмитрий Краснов.

Источник: чувашинформ.рф 

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *