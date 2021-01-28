Протест по карману: в Чебоксарах начали штрафовать участников незаконного митинга

По сообщениям МВД Чувашии, на 10 тысяч рублей оштрафована одна из участниц несанкционированного митинга в Чебоксарах 23 января 2021 года. Это минимальное из предусмотренных законом наказаний. Максимум по статье ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения, собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая сейчас применяется к участникам недавних незаконных митингов по всей стране, предусматривает до 30 суток административного ареста. Либеральнее, на самом деле, некуда.

Так, во Франции за нападение на полицейского можно сесть на 10 лет. В Германии за нарушение общественного порядка, сопряженное с насилием, предусмотрен срок до 3 лет. В Швеции подстрекателей к массовым беспорядкам лишают свободы на срок до 4 лет, простых участников — до 2 лет.

При этом вычислить поименно участников незаконных митингов в эпоху соцсетей несложно. СМИ, включая оппозиционные, старательно ведут трансляции и фоторепортажи с мест событий. В кадрах – лица и особые приметы. Так, в Петербурге арестовали мужчину, который во время незаконного митинга ударил сотрудников полиции и скрылся. За насилие в адрес инспекторов ГИБДД, которые просто поддерживали порядок на проезжей части, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Буйного петербуржца нашли в том числе по камерам и фото в соцсетях. К слову, полиция США еще пристальнее изучает соцсети, чтобы определить всех участников недавнего штурма Капитолия, и не особо церемонится с правами и свободами участников таких протестов. Некоторые за такое бурное несогласие с курсом правительства могут провести до 20 лет в тюрьме.