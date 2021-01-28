Правительство России призвало регионы активнее проводить цифровую трансформацию

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал региональные власти провести процесс максимально быстро и качественно.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что на федеральном уровне по итогам 2020 года был подготовлен рейтинг цифровой трансформации министерств. 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего. Среди лидеров рейтинга – Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства.

Напомним, до 1 декабря 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина в каждом субъекте страны были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Основные задачи – перевод госуслуг в электронный вид, развитие платформы обратной связи и Центров управления регионом, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю этого года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей.

К слову, цифровая трансформация, стартовавшая в России, в течение 10 лет должна кардинально изменить все уровни экономики и социальной жизни. Помимо автоматизации и цифровизации многих услуг, произойдет внедрение передовых технологий для помощи медикам, работникам транспорта, в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году Чувашия улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству предоставления электронных госуслуг.

Источник: чувашинформ.рф