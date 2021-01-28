Олег Николаев: родной язык должен звучать повсеместно

Возможность изучать чувашский язык должна быть не только у школьников, но и у воспитанников детских садов. Об этом зашла речь на встрече Главы Чувашии с журналистами газеты «Хыпар».

«При реализации новых объектов у нас обязательно должны быть проекты, связанные с развитием чувашского языка. Кроме того, глав муниципальных администраций часто критикуют, что в детских садах с детьми в районах мало говорят на чувашском языке. Я уже много раз рассказывал один пример, хочется еще раз озвучить. В одной деревне посетили детский сад, там было 5-6 детей. Воспитатели со мной разговаривали на русском языке. Я на чувашском, а со мной — на русском. Конечно же, если мы так будем относиться к детям, то никакие принятые программы не помогут сохранить родной язык. Поэтому самое главное — это общение с детьми на раннем этапе на родном языке», — отметил Олег Николаев.

По словам Главы региона большую роль в популяризации чувашского языка играют легендарные уроженцы республики.

«Детей должен окружать чувашский мир, чувашское слово, чувашская музыка, и тогда наш язык получит развитие. Хочется растить детей в этой республике и хранить память своих дедушек и бабушек», — ответил на вопрос журналистов Олег Николаев.

Ранее мы писали, что Чувашкнигоиздат выпустил дополнительные тиражи учебников чувашского языка.

Источник: чувашинформ.рф