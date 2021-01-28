На оснащение сосудистых отделений будет направлено 652 млн рублей

Сумма определена на период до 2024 года проектом постановления, принятым на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 27 января.

652 млн рублей выделяется в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на закупку оборудования для переоснащения регионального и первичных сосудистых отделений в Канаше, Алатыре, Шумерле, Новочебоксарске и Чебоксарах. В 2021 году будет приобретен ангиографический комплекс для Республиканского кардиологического диспансера.

«Благодаря новой ангиографической установке еще больше пациентов смогут получить своевременную медицинскую помощь при остром коронарном синдроме и другой острой сердечной патологии. Оборудование позволит не просто диагностировать, лечить, но и проводить малоинвазивные операции, щадящие для пациентов, с минимальным сроком восстановления», – пояснил главный врач Республиканского кардиодиспансера Вадим Бабокин.

Как мы сообщали, на днях в РКД поступилановая станция для контроля реанимационных пациентов.

Источник: чувашинформ.рф