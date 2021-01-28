28 Янв

На оснащение сосудистых отделений будет направлено 652 млн рублей

Сумма определена на период до 2024 года проектом постановления, принятым на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 27 января.

652 млн рублей выделяется в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на закупку оборудования для переоснащения регионального и первичных сосудистых отделений в Канаше, Алатыре, Шумерле, Новочебоксарске и Чебоксарах. В 2021 году будет приобретен ангиографический комплекс для Республиканского кардиологического диспансера.

«Благодаря новой ангиографической установке еще больше пациентов смогут получить своевременную медицинскую помощь при остром коронарном синдроме и другой острой сердечной патологии. Оборудование позволит не просто диагностировать, лечить, но и проводить малоинвазивные операции, щадящие для пациентов, с минимальным сроком восстановления», – пояснил главный врач Республиканского кардиодиспансера Вадим Бабокин.

Как мы сообщали, на днях в РКД поступилановая станция для контроля реанимационных пациентов.

Источник: чувашинформ.рф 

Автор записи: anna

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