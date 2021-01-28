Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в эфире Национального ТВ расскажет о ситуации с коронавирусом

Ситуация в республике с новой коронавирусной инфекцией никого не оставляет равнодушными. У жителей Чувашии накопилось немало вопросов на эту тему.

О работе медицинской отрасли в период пандемии, о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и других актуальных вопросах министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов расскажет сегодня на Национальном телевидении в 20.30.

Повтор передачи выйдет в эфир 29 января в 9.30 и 30 января в 17.30.

Также можно будет посмотреть передачу в записи на сайте ntrk21.ru.

Источник: чувашинформ.рф