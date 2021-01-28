ИТ-кластер Чувашии поддержит победителей Всероссийского конкурса «IT-Ринг»

У участников конкурса есть возможность презентовать свои разработки и получить на них рецензию от представителей ведущих IT-компаний Чувашии и преподавателей ЧГУ.

Конкурс «IT-ринг» в пятый раз проводит Чувашский государственный университет. Его участниками могут стать учащиеся 8-11 классов школ, гимназий, лицеев, техникумов и колледжей.

Новый этап конкурса стартовал в декабре, прием работ завершится 10 апреля.

Направления конкурса: разработка сайтов и мобильных приложений, компьютерная графика и анимация, программирование и робототехника.

В прошлом году на «IT-ринг» было представлено 63 работы из разных городов России. По его итогам 12 победителей получили дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на факультет информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета, а также дополнительную стипендию.

«Очень вдохновляет тот факт, что есть талантливые дети, молодежь, на которых в будущем можно будет опереться. Если занимаешь активную позицию и стараешься реализовать свой талант, это обязательно приведет к большому успеху», — отмечает исполнительный директор Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Марина Мандракова.

Ранее мы сообщали, что Чувашии будет создан центр компетенций цифрового развития.

чувашинформ.рф.