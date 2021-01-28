Вопрос выборности глав муниципалитетов решит общественное обсуждение

29 января в большом зале Администрации города Алатыря состоится общественное обсуждение вопроса введения в регионе новой системы организации местного самоуправления.

Это будет первый из круглых столов, которые в течение ближайших двух недель пройдут на базе общественных советов во всех муниципальных образованиях Чувашии. На них выносится вопрос совмещения должностей главы муниципального образования и главы администрации муниципального образования, который будет избираться на прямых выборах жителями. По итогам высказанных мнений во всех муниципалитетах будут подготовлены экспертные заключения.

Напомним, 26 декабря 2020 года в Общественной палате Чувашской Республики состоялся круглый стол на тему: «Прямые выборы глав муниципалитетов Чувашской Республики: «за» и «против». Свое мнение в ходе дискуссии высказали представители органов государственной власти и местного самоуправления региона, Центризбиркома Чувашии, гражданского общества, юристы, журналисты.

По итогам круглого стола участники пришли к мнению, что данный вопрос должен пройти широкое общественное обсуждение во всех муниципальных образованиях и городских округах республики с участием местных жителей, экспертов и средств массовой информации.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что вопрос с прямыми выборами в муниципалитетах должны решать жители.

Источник: чувашинформ.рф