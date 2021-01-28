Александр Героев поручил без промедления приступать к работе по реализации нацпроекта «Экология»

27 января министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев провел совещание по вопросу реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология».

В совещании приняли участие и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов, представители республиканской Службы единого заказчика, администраций муниципалитетов, на территории которых реализуются проекты, а также подрядчики, осуществляющие работу над переходящими объектами.

Отметим, что с этого года функции заказчика по всем объектам берет на себя Служба единого заказчика. Министр поручил ведомству совместно с муниципалитетами приступить к формированию конкурсной документации для новых объектов. Он подчеркнул, что не стоит тянуть до последнего, приступать к активной работе нужно уже сейчас.

Напомним, в этом году в Чувашии в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» строятся и реконструируются 7 объектов в Чебоксарах, Порецком, Мариинско-Посадском, Батыревском, Комсомольском и Шемуршинском районах на общую сумму свыше 700 млн. рублей.

На прошлой неделе совещание по данному вопросу проводилось также на федеральном уровне. Минстроем России было поручено регионам до 1 июня заключить контракты с подрядчиками и до 1 декабря завершить все работы.

Источник: чувашинформ.рф