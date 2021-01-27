Школьников с ОВЗ, получающих семейное образование, обеспечат компенсацией за бесплатное двухразовое питание

27 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики были одобрены поправки в закон «Об образовании в Чувашской Республике». Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются вне школы, будут получать денежную компенсацию за горячее питание.

Учащимся с ОВЗ полагаются бесплатные горячие завтраки и обеды. Так как дети, получающие семейное образование, не посещают ежедневно школу, то питание будет заменено денежной компенсацией.

Министр образования и молодёжной политики Алла Салаева отметила, что поправки призваны усилить социальную поддержку детей. «На реализацию закона потребуются дополнительные средства в размере 300 тысяч рублей», — уточнила министр.

Отметим, что обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих семейное образование, сейчас в республике 12 человек.

Ранее мы писали, что на бесплатное школьное питание в бюджете Чувашии на это год заложено свыше 600 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.