Чувашия и «Ростех» планируют строительство нового корпуса Республиканского клинического онкодиспансера

Согласно достигнутой договоренности «Ростех» выступит в качестве концессионера по строительству объекта. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. Решение скреплено соглашением о сотрудничестве между Кабмином Чувашии и госкорпорацией.

Соответствующий документ подписали Глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Сергей Чемезов.

В новом многофункциональном корпусе площадью 8 тыс. кв.м. предполагается размещение производственного комплекса для изготовления радиоизотопных препаратов и медицинского комплекса с отделением реабилитации. С основным зданием его соединит теплый переход.

Ранее было озвучено, Чувашия и «Ростех» договорились о строительстве инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы стоимостью 23,7 млрд рублей.

Источник: чувашинформ.рф.