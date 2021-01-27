Чувашия готова помочь Камчатке в реализации проектов в сфере энергетики

Главы Камчатского края и Чувашской республики обсудили основные направления возможного взаимодействия.

К примеру, чувашские предприятия готовы предложить дальневосточному региону современную электротехническую продукцию.

«Традиционно Чувашская Республика является самым крупным и продвинутым производителем электротехнического оборудования для защиты объектов критической инфраструктуры электроэнергетики. Наши предприятия электротехнического кластера являются лидерами в области обеспечения цифровизации этого процесса через цифровые подстанции, замкнутые контуры критической информации. Кроме того, ведущие предприятия по производству солнечных батарей тоже находятся в Чувашской Республике. При этом мы имеем достаточно много разработок в части замкнутого цикла обеспечения инфраструктурными составляющими объектов различного назначения, то есть за счёт использования природных факторов. Для Камчатки эти наработки могут быть очень полезны», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Стороны начали прорабатывать проекты, в которых могут принять участие предприятия электротехнического кластера Чувашии в рамках реализации инициатив в сфере энергетики на Камчатке.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что регион делает ставку на возобновляемые источники энергии в соответствии со стратегией развития России. Поэтому возможна реализация совместных проектов и по развитию геотермальных станций.

Также в планах — наладить контакты в области производства тяжёлых тракторов. Камчатский край заинтересован в приобретении надёжной и эффективной техники для работы в особых климатических условиях полуострова и на труднопроходимых территориях.

«Думаю, что сотрудничество с республикой Чувашия — это одно из перспективных направлений. Знаю, что республика давно реализует проекты высокотехнологичного профиля, связанные с цифровизацией, развитием промышленности и сельского хозяйства. У нас эти направления перспективные, поэтому большой потенциал для взаимодействия есть», — отметил глава Камчатского края.

Ранее мы писали, что Чувашия предложила Беларуси наработки в области информационных технологий, а также наращивает с ней сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Источник: чувашинформ.рф.