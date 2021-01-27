«Сурский рубеж в одно касание»: как современные технологии способны поменять музей

Музей МБОУ «СОШ №3», как и все другие организации Шумерли, работающие в период пандемии коронавируса, должен не только обеспечить соблюдение эпидемиологических требований и предписаний Роспотребнадзора, но и стать более современным.

Совместно с поисковым отрядом «Поиск» этнопедагогический музей МБОУ «СОШ №3» г. Шумерли организовал интерактивный спецпроект «Сурский рубеж в одно касание», посвящённый Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

На портретах Строителей Сурского рубежа расположены QR-коды, при наведении на которые камерой можно будет перейти на страницы, расположенные на школьном сайте третьей школы, подробно рассказывающие личные истории участников масштабного строительства оборонительных сооружений в годы Великой Отечественной войны на территории Чувашской Республики и Татарстана.

Пока в музейной коллекции создано только десять стилизованных портретов тружеников, однако в ближайшее время, благодаря поисково-исследовательской деятельности, планируется пополнение экспонатов данного проекта.

Источник: gshum.cap.ru.