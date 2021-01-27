Свыше 150 школьных изданий России участвуют в проекте ИД «Грани» «Школы-пресс-2021»

Творческое состязание проходит в Чувашии уже 15-й год. Проект поддержан Мининформполитики Чувашии.

С декабря прошлого года на рассмотрение жюри поступило порядка 150 работ юнкоров. Свои проекты на суд компетентного жюри представили ребята из Чувашии, Татарстана, Ульяновской, Кировской, Нижегородской областей, Марий Эл, Удмуртской Республики, Пермского и Забайкальского края, а также Волгограда. Впервые на конкурс свои издания направили воспитанники Канской воспитательной колонии Красноярского края и учащиеся школ г. Санкт-Петербурга, Сергиево-Посадского округа и Челябинска.

В ближайшие недели жюри «Школы-пресс» предстоит оценить творческие работы в номинациях: «Лучшая газета городской школы», «Лучшая газета сельской школы», «Лучшая верстка и дизайн школьной газеты», «Лучший иллюстративный материал школьной газеты» и «Лучший школьный корреспондент». Победителю последней приз будет предоставлен Лигой юных журналистов России – лучший корреспондент получит бесплатную путевку в один из всероссийских детских центров («Орленок» или «Артек»).

Победители конкурса «Школа-пресс» будут объявлены в феврале. Тогда же, по сообщению организаторов, пройдут и мастер-классы для юных журналистов.

В связи с эпидемиологической ситуацией их формат будет изменен: ведущие медиа-эксперты Чувашии поделятся своим опытом с юнкорами дистанционно. О точной дате мероприятия организаторы сообщат дополнительно.

Ранее мы писали, что юные журналисты Чувашии победили в первом конкурсе президентских грантов 2021 года.

Источник: чувашинформ.рф