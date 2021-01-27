«Ростех» поможет полностью обновить Республиканскую клиническую больницу

В рамках соглашения между госкорпорацией «Ростех» и Кабинетом Министров Чувашской Республики в Чебоксарах будет построена новая республиканская больница для взрослых, в состав которой войдет современный инфекционный корпус.

Подписавший соглашение Глава Чувашии Олег Николаев отметил: «Организация строительства крупных объектов, таких как Республиканская клиническая больница, по форме концессии позволяет ввести их в эксплуатацию в более сжатые сроки. Очевидно, если такой крупный объект будем строить самостоятельно, на его реализацию уйдет 10 и более лет, а за счет концессии мы это сможем сделать в течение 3 лет».

Ориентировочная сумма строительства – около 23,7 млрд рублей. На данный момент разрабатывается дорожная карта, определяются условия концессионного соглашения и разработка финансовой модели.

«Строительство нового медицинского комплекса позволит полностью трансформировать Республиканскую клиническую больницу, и не только внешне. Преобразуются все службы, что позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи населению Чувашской Республики по всем профилям заболеваний», – пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой многопрофильной больницы до 2025 года.

Источник: чувашинформ.рф