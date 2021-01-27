Процессы учета государственного и муниципального имущества в Чувашии будут унифицированы

Такую задачу ставит перед собой межведомственная рабочая группа, созданная в рамках реализации в республике пилотного проекта по внедрению интегрированного программного обеспечения. Технологии позволят автоматизировать бюджет, учет имущества и госзакупки.

«К работе по автоматизации и цифровизации бюджетного процесса и учета государственного и муниципального имущества необходимо подойти комплексно. Предлагаю общими усилиями в течение месяца разработать соответствующие схемы и бизнес-процессы, а затем приступить к совершенствованию программного обеспечения», — отметил первый вице-премьер – министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Сейчас обсуждается возможность интеграции используемой в настоящее время автоматизированной информационной системы «Собственность-СМАРТ» с другими программными продуктами — сообщают в Минфине Чувашии.

чувашинформ.рф