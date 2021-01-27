Минтранс Чувашии прокомментировал слухи о закрытии автовокзалов в Чебоксарах

Среди населения распространяется информация о закрытии автовокзала г. Чебоксары и открытием на его месте торгового центра.

Руководство АО «АвтоВас», которому принадлежит 2 автовокзала в столице республики и 17 диспетчерско-кассовых пунктов в других городах и районах, прояснило ситуацию. По словам владельцев компании, имущество планируется передать в аренду контрагенту, который не вправе закрыть автовокзал.

«АвтоВас» решило идти по европейскому пути развития автовокзалов – обеспечить сотрудничество владельца и контрагента. Также в планах построить новое здание, где будет место для магазинов и кафе – рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

«О закрытии автовокзалов речь не идет. Сейчас руководство АО «АвтоВас» ищет заинтересованного контрагента для оказания им услуг автовокзалов населению. Проводится работа по поиску арендатора. Автовокзалы продолжат свою работу как и прежде, населению не стоит беспокоиться по этому поводу», – заверил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрий Арлашкин.

Конкурс на определение контрагента продолжится до 3 февраля. О результатах компания объявит 8 февраля.

«АвтоВАС» берет на себя обязательство оказать услуги по автовокзальной деятельности до того момента, пока не появится контрагент.

чувашинформ.рф