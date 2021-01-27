«Диалог на равных» приходит в Чебоксары

«Диалог на равных» – проект Росмолодежи, целью которого является мотивация студентов к проактивному поведению, личностному развитию и плодотворному труду на примере известных людей, реализовавших себя в самых разных сферах.

В рамках проекта с молодежью общались министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, прославленный борец, депутат Госдумы Александр Карелин, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, кинорежиссер Егор Кончаловский, интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман, капитан команды КВН «Сборная РУДН», продюсер Сангаджи Тарбаев и многие другие знаменитые представители мира политики, спорта, культуры и бизнеса.

Одной из площадок «Диалога на равных» становятся Чебоксары. В субботу, 30 января, в 14.00 в Центре молодежных инициатив (проспект М. Горького, 5) состоится встреча с президентом Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России Радмиром Габдуллиным. В режиме открытого разговора он обсудит возможности реализации молодежи в спорте и не только, ответит на вопросы участников диалога, поделится опытом преодоления трудностей.

Источник: чувашинформ.рф.