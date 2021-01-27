В Чувашии планируют создать единый цифровой контур для обеспечения безопасности на дорогах

Договоренность об этом достигнута в Москве при подписании соглашения о сотрудничестве между Кабмином Чувашии и госкорпорацией «Ростех».

Одно из направлений документа – автоматизация процесса весового контроля большегрузных автомобилей. По контуру Чувашской Республики будут установлены специальные рамки.

«На сегодняшний день мы фиксируем достаточно большое количество грузового транспорта, который, объезжая систему «Платон», едет по республиканским дорогам, разрушает их и доставляет массу неудобств жителям населенных пунктов районных центров, по которым эти дороги проходят. За счет создания такого центра мы можем эту ситуацию контролировать и эти потоки перенаправлять. А случаи нарушений фиксировать», — отметил Глава Чувашии.

Ранее мы сообщали о том, что Чувашия и «Ростех» планируют реализовать концессию по строительству нового корпуса Республиканского клинического онкодиспансера.

чувашинформ.рф