В Санкт-Петербурге появится сквер уроженца Чувашии, зодчего Петра Егорова

На состоявшемся 21 января заседании бюро Топонимической комиссии Санкт-Петербурга был рассмотрен вопрос о присвоении одному из участков города имени известного архитектора, уроженца чувашской земли Петра Егорова. Основанием послужило соответствующее обращение Главы Чувашской Республики Олега Николаева к губернатору Северной столицы по просьбе Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» имени зодчего П.Е. Егорова.

Бюро Топонимической комиссии приняло решение о целесообразности присвоения безымянному бульвару на 6-й Советской улице от Суворовского проспекта до Красноборского переулка названия сквер Зодчего Петра Егорова и направила его на согласование администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Напомним, в этом году в Чувашии пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 290-летию со дня рождения нашего выдающегося архитектора. «Такие люди, как Петр Егоров, это несомненное богатство нашей республики. Поэтому очень важно, во-первых, помнить о таких людях, во-вторых, популяризировать, доводить информацию о них до современников, подрастающего поколения», – отметил ранее Олег Николаев.

Петр Егорович Егоров родился в 1731 году в Курмышском (Ядринском) уезде. Скончался в Петербурге в 1789 году. По национальности – чуваш. Известный российский архитектор, автор и строитель многих архитектурных сооружений мировой известности. Среди его работ – Церковь Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге (не сохранилась, в настоящее время воссоздается), Церковь Святой Екатерины в Пярну (Эстония). Вершиной творчества считается шедевр мировой культуры – ограда Летнего сада, который по праву относят к одним из лучших образцов художественной обработки металла.

чувашинформ.рф