В Новочебоксарский перинатальный центр поступило новое оборудование для дезинфекции воздуха

Преимущество нового оборудования в специальных аэрозольных установках, которые сокращают время дезинфекции помещений.
Оборудование успешно опробовано: теперь все помещения перинатального центра Новочебоксарска будут обрабатываться специальным раствором по определенному графику.
Время распыления устанавливается с помощью встроенного таймера.
Ранее мы сообщали, что Чувашия и «Ростех» планируют строительство нового корпуса Республиканского клинического онкодиспансера.
Источник: чувашинформ.рф
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