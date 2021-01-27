27 Янв

В Новочебоксарский перинатальный центр поступило новое оборудование для дезинфекции воздуха

Преимущество нового оборудования в специальных аэрозольных установках, которые сокращают время дезинфекции помещений.

Оборудование успешно опробовано: теперь все помещения перинатального центра Новочебоксарска будут обрабатываться специальным раствором по определенному графику.

Время распыления устанавливается с помощью встроенного таймера.

Ранее мы сообщали, что Чувашия и «Ростех» планируют строительство нового корпуса Республиканского клинического онкодиспансера.

Источник: чувашинформ.рф 

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *