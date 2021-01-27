Бесконтактные дезинфекторы «встречают» посетителей железнодорожного вокзала Шумерли

Диспенсеры со специальным антисептическим средством для обработки рук, установленные в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, пользуются «популярностью» у пребывающих на вокзале.

В этом убедились члены мобильной группы, которые сегодня проверили соблюдение антиковидных мер на железнодорожном вокзале.

В целях профилактики и безопасности контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты посетителями вокзала осуществляется дежурящими на входе сотрудниками охраны.

Для соблюдения социальной дистанции в здании вокзала – на входных группах, в кассовом зале и зале ожидания – нанесена разметка информационно-предупредительного характера, которая позволяет отмерить безопасное расстояние. На секциях сидений в зале ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, организована трансляция объявлений по громкоговорящей связи для обеспечения пассажирами социального дистанцирования.

Зал ожидания стараются как можно чаще проветривать, а дверные ручки, перила, поручни и подлокотники сидений регулярно протирают дезинфицирующими составами. Банкомат и терминал также обрабатываются специальными средствами широкого антимикробного спектра воздействия.

Источник: gshum.cap.ru.