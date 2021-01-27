Аналитический центр при Правительстве России будет содействовать комплексному развитию Чувашии

На это нацелено соглашение, подписанное Главой Чувашии Олегом Николаевым и руководителем Аналитического центра при Правительстве России Константином Калининым.

Одна из ключевых задач центра — аналитическая работа по выработке стратегий социально-экономического развития регионов. Чувашия получит цифровые сервисы и экспертное сопровождение реализуемых проектов. Эффект от сотрудничества с центром оценили целый ряд субъектов страны.

Основное внимание в совместной работе будет уделено анализу текущего состояния малого и среднего предпринимательства. Также есть намерение повысить эффективность корпоративного управления организаций с государственным и муниципальным участием.

Реализация соглашения должна отразиться на повышении продуктивности принимаемых органами власти решений, увеличении дохода регионального бюджета, роста производительности труда.

Основным индикатором сотрудничества Чувашии и Аналитического центра станет то, насколько жители республики удовлетворены работой Правительства региона.

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации является точкой входа, обработки и анализа достоверной информации со всей страны. Она необходима для выработки эффективных управленческих решений. Соглашение открывает колоссальные возможности. Мы сможем получить более детальный анализ по Чувашской Республике, определить перспективы, правильность реализуемых решений, сможем своевременно скорректировать их, чтобы получить максимальный эффект», — отметил Олег Николаев.

«Мы готовы помочь реализовать те наработки, которые у нас есть, в регионе», — отметил руководитель Аналитического центра при Правительстве России Константин Калинин.

Ранее мы сообщали, что Чувашия и «Ростех» заключили соглашение о реализации совместных проектов области промышленности.

чувашинформ.рф