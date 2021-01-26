Шумерля присоединилась к открытию республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы

25 января состоялось открытие республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в дистанционном формате на платформе ZOOM.

В открытии приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Николай Жуков, помощник военного комиссара Чувашской Республики Вячеслав Илюткин, директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» Венера Захарова, начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы Регионального отделения ДОСААФ России ЧР Алексей Ушенин, начальник регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики Алексей Соловьев.

Подключились к конференции по открытию месячника представители органов управлений муниципальных образований, начальники местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», представители военного комиссариата и местных отделений ДОСААФ.

В рамках открытия месячника состоялось награждение победителей республиканских открытых соревнований по прикладному морскому пятиборью XIII Кубка имени академика А.Н. Крылова и I республиканского смотра-конкурса местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики на кубок Героя России Николая Федоровича Гаврилова.

Месячник продлится до 23 февраля 2021 года. Присоединяйтесь к его мероприятиям http://centravangard21.ru/rubrics/mesyachnik-oboronno-massovoy-i-sportivnoy-raboty!

Открытие городского месячника состоится 1 февраля так же в дистанционном формате на платформе ZOOM.

Источник: gshum.cap.ru.