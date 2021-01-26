Чувашия и «Ростех» заключили соглашение о реализации совместных проектов области промышленности

Соглашение предусматривает сотрудничество по обеспечению поддержки на внутреннем и внешнем рынках организаций разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции. Одно из основных направлений — реализация инвестиционных проектов региона с использованием научно-технического, проектного и производственного потенциала «Ростеха».

Документ подписали Глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Сергей Чемезов.

«Здесь задача, прежде всего, усилить имеющиеся позиции и вырабатывать новые направления взаимодействия, чтобы это было выгодно и нашим предприятиям, и «Ростеху», и в целом оборонному комплексу России », — рассказал в интервью журналистам Олег Николаев.

«Базовая цель — привлечение инвестиций для создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции и обеспечение развития научно-технического и производственного потенциала региона», — комментирует вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

В рамках сотрудничества также запланирован обмен информацией по инвестиционным проектам, включенным в программы Чувашской Республики.

«Соглашение — важный шаг вперед, серьезный шанс для предприятий республики выйти на качественно новый уровень. Это хорошая возможность реализовать интересные масштабные проекты в таких перспективных сферах, как авиация, радиоэлектроника, информационная безопасность. Соглашение — не подарок судьбы, не счастливая случайность и не дар небес, а результат напряженной и планомерной работы органов власти Чувашии», — отмечает заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.

Источник: чувашинформ.рф.