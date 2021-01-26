Чувашия и «Ростех» договорились о строительстве инфекционного корпуса РКБ

Договоренность скреплена соглашением о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Документ подписали Глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Напомним, проектирование и строительство объекта планируется в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам рабочей встречи с руководителем региона.

«Строительство новых современных медицинских объектов позволит увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения. Самое главное, будет возможность это многопрофильное учреждение очень быстро переориентировать в зависимости от изменяющейся эпидемиологической обстановки. Организация строительства крупных объектов, таких как Республиканская клиническая больница, по форме концессии позволяет ввести их в эксплуатацию в более сжатые сроки. Очевидно, если такой крупный объект будем строить самостоятельно, на его реализацию уйдет 10 и более лет, а за счет концессии мы это сможем сделать в течение 3 лет», — отметил Олег Николаев.

Предполагается, что за основу проекта будет взята концепция московской больницы с родильным домом в Коммунарке (медицинский центр «Новомосковский»).

Проектная мощность комплекса с учетом инфекционного корпуса составит свыше 1300 коек, общая площадь – 166 тыс. кв. метров. Предварительная стоимость строительства оценивается в 23,7 млрд рублей.

Источник: чувашинформ.рф.