Прогулка по Чебоксарам 1930-х годов

28 января в 18.30 дизайнер и краевед Алексей Киров познакомит всех желающих с историей столицы Чувашии.

Каким был город Чебоксары с 1931 по 1935 годы, какие в нем жили люди, какие строили дома, как справляли праздники, о чем мечтали и что воплощали в реальность? Об этом расскажет эксперт.

Воссоздать портрет столицы помогут восстановленные городские карты, отреставрированные черно-белые фотографии и уникальные архивные документы.

Регистрация доступна по ссылке: https://polygon21.timepad.ru/event/1536013/?fbclid=IwAR1HRqUf3dGBUmWeryTzSnjqewmem3TWRgjMom_e-BvUQ_Ykq9aZIEug79w.

Источник: чувашинформ.рф.