«Олимповцы» – призеры республиканских соревнований по фитнес-аэробике

В минувшую субботу в республиканской школе олимпийского резерва №7 им. В. Ярды прошел Чемпионат и первенство Чувашской Республики по фитнес-аэробике, где приняли участие более 50 команд.

По итогам соревнований команда ДЮСШ «Олимп» города Шумерля (возрастная категория юниоры, юниорки) в дисциплине «степ-аэробика» показали второй результат, в дисциплине «аэробика» стали третьими.

Поздравляем юных спортсменок и их наставника Л.В. Матюнину и желаем дальнейших спортивных успехов!

Источник: gshum.cap.ru.