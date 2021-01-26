Олег Николаев: изучение рунической письменности нужно продолжить

Об этом Глава Чувашии рассказал, отвечая на вопросы журналистов газеты «Хыпар». Олег Николаев считает, что через руны можно раскрыть немало интересных фактов об истории региона и заинтересовать молодёжь изучением чувашского языка.

На встрече с журналистами затронули и тему чувашского характера. Руководитель региона рассказал о своем детстве.

«С детства вырос в деревне и приучен к труду. Дедушка мне говорил: «Мы, крестьяне, обязаны вставать с солнцем и ложиться с закатом. И тогда наши дела будут успешны, дом будет крепок». Вот с такими пожеланиями и нравоучениями вырастил меня дед, потому что мой отец умер, когда мне было 7 лет. Многому я учился от деда. Он рассказывал, что в его детстве чуваши этой местности отличались активностью. Как вы знаете, во время распада Волжской Булгарии чуваши расселились в лесах. Может, в этом и есть весь секрет», — отметил Олег Николаев.

Ранее мы рассказывали о проекте «Изучаем руны вместе», инициатором которого стал Глава Чувашии. Всего в группе Олега Николаева опубликовано 27 серий.

Сюжеты проекта знакомят зрителей со значением и трансформацией древних чувашских рун.

«Если моя работа вдохновит людей на ее продолжение, если занимающихся этим вопросом станет больше, то я буду только рад. Считаю, это может открыть много интересного, особенно для детей», — рассказал Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.