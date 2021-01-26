Министр промышленности Чувашии обозначил сроки создания дверного кластера

К 15 марта в ведомстве намерены подготовить пакет предложений. Такое решение было принято после общения Главы региона с руководителями компаний-производителей дверей.

«Поддержка бизнеса – это, прежде всего, новые рабочие места с высокой заработной платой, которых в Чувашии как раз не хватает. Именно развитие производства, в том числе, дверного, является одним из шагов решения этой задачи. Какую форму выберут чувашские производители – решат они сами. Будет создано некое юридическое лицо или организация, которую мы зарегистрируем на федеральном уровне. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность получать субвенции по 41 постановлению. Какие именно мероприятия нужны, в какую сторону развиваться – это все будут решать сами предприятия» — отметил министр промышленности Чувашии Евгений Герасимов.

По его словам, Чувашия является одним из трех крупнейших центров по производству дверей и фасадов в России. Уровень загрузки местных предприятий составляет 60-80%. Это говорит о том, что объемы производства могут быть увеличены примерно на треть.

Для этого необходимо продвигать продукцию, оптимизировать себестоимость с точки зрения закупок и решить вопрос с подготовкой кадров

Идея объединения производителей дверей и мебельных фасадов принадлежала Главе Чувашии. Олег Николаев заявил, что в таком случае участники кластера могут рассчитывать на поддержку в том числе и на федеральном уровне.

Источник: чувашинформ.рф