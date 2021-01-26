В 2021 году реализуется 4 направления поддержки малых форм хозяйствования в АПК

Минсельхоз Чувашии продолжает грантовую поддержку малых форм хозяйствования.

Ведомством предусмотрены гранты на развитие семейных животноводческих ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, гранты «Агропрогресс» и «Агростартап».

Благодаря грантовой поддержке свои проекты реализовали 78 семейных животноводческих ферм, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 37 фермеров.

За 9 лет было создано 1002 новых рабочих места.

Источник: чувашинформ.рф.