В Ядрине восстановили обрушившуюся часть кирпичной кладки жилого дома

Работы выполнены управляющей организацией ООО «Ядринжилремсервис»

«Благоприятные погодные условия позволили управляющей компании оперативно восстановить кирпичную кладку на обрушившихся участках. Вместе с тем восстановленная наружная ограждающая конструкция должна находиться под постоянным наблюдением у управляющей компании, о чем дано соответствующее поручение» — отметил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

Напомним, частичное обрушение кирпичной кладки многоквартирного дома по улице 50 лет Октября в городе Ядрине произошло 20 января. На место выезжала комиссия в составе представителей Минстроя Чувашии, Госжилинспекции и ГКЧС. Ситуацию взял под личный контроль руководитель региона Олег Николаев.

Ранее мы сообщали, что с декабря 2017 года данный дом числится в списке аварийных.

Источник: чувашинформ.рф.