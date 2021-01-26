С 1 января 2021 года для любителей табакокурения введены новые ограничения

С 1 января запрещается курить в медицинских учреждениях, любых магазинах и торговых точках, базах и складских помещениях. Курить теперь можно только в специально предназначенных для этого местах, которые должны обозначаться табличкой «Место для курения». Новые ограничения внесены в федеральный «антитабачный» закон в декабре 2020 года и будут регулироваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Как подчеркивает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова, антитабачные меры приносят результат: «Если в 2011 году в Чувашии курили 27,3% взрослого населения, то по итогам 2019 года – 19,9%. На 60% снизилась распространенность пассивного курения на рабочих местах, на 54,1% снизилось курение в домах и квартирах, на 13,7% возросло число желающих бросить курить».

Минздрав России неоднократно отмечал опыт опережающей антитабачной политики в Чувашской Республике.

Ранее мы писали, что в Чувашии действует онлайн проект «Хочу бросить курить» в рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» нацпроекта «Демография». Благодаря проекту в коллективах 4 крупных предприятий республики сформированы психологические группы, в которых работникам помогают справиться с пагубной привычкой главные внештатные специалисты Минздрава Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф