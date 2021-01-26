Водители будут сдавать анализы на склонность к злоупотреблению алкоголем не раньше 2022 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации отложило срок вступления в законную силу ранее принятых норм об обязательной сдаче анализов на наличие фактов употребления алкоголя или наркотических средств для водителей, которые получают или меняют удостоверение на управление транспортным средством.

30 декабря 2020 года в Минюсте России был зарегистрирован приказ Минздрава России, в соответствии с которым новые нормативы начнут действовать с 1 января 2022 года, а не с начала текущего года, как планировалось ранее.

По словам главного нарколога Минздрава Чувашии Ирины Булыгиной, республиканская наркологическая служба полностью готова к внедрению нового порядка медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств с целью определения наличия (отсутствия) у них медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

Эксперты полагают, что добавленного года более чем достаточно для подготовки всех структур и ведомств (ГИБДД, частные и государственные поликлиники, лаборатории и др.) к принятым нововведениям.

Как мы сообщали ранее, Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить контроль за злоупотребляющими алкоголем на уровне муниципалитетов.

Источник: чувашинформ.рф.