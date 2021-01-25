29 января пройдет встреча с дольщиками застройщика ООО «СЗ «Лидер»

Минстрой Чувашии приглашает 29 января на встречу дольщиков проблемных объектов застройщика ООО «СЗ «Лидер».

Встречи пройдут в два этапа – в 14.00 в ЖК «Кувшинка» (позиции 3, 3а, 4, 4а, 19) и в 15.30 в ЖК «Гагарин» (позиции 1, 2).

Во встречах примут участие представители республиканского Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, администрации г. Чебоксары и прокуратуры.

Напомним, Минстроем Чувашии сформирован новый график встреч с дольщиками проблемных объектов застройки на первое полугодие 2021 года.

Как мы уже писали, на днях в Новочебоксарске состоялась встреча с участниками долевого строительства ЖК «Лазурный».

Источник: чувашинформ.рф.