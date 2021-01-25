Чувашия получит свыше 60 миллионов для стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу России.

40 млн. рублей из этих средств получат мукомолы, а 22,2 млн. рублей — хлебопеки Чувашской Республики. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин.

Ранее Президент Владимир Путин указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, Правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Напомним, что в октябре во время роста цен на зерно Чувашия ввела региональные меры поддержки предприятий мукомольной отрасли, чтобы избежать повышения цен на хлеб.

Источник: чувашинформ.рф.