ЦУР Чувашии обработал свыше 3 тысяч обращений

С момента начала работы Центр управления регионом (ЦУР) Чувашии обработал свыше трех тысяч сообщений, которые поступили через соцсети и платформу обратной связи.

Самые популярные запросы жителей республики последних двух месяцев касались темы ЖКХ. ТОП-3 за последнюю неделю сформировали вопросы, касающиеся нарушений правил очистки дорог от снега и наледи, отсутствие или ненадлежащее качество воды, отопления.

«В ЦУР Чувашии поступает более 450 обращений в неделю через соцсети и платформу обратной связи. Время на обработку обращений с начала работы Центра сократилось с 4 ч до 3 ч 33 мин. Мы понимаем, что обратная связь с жителями крайне важна. Людей необходимо слушать и слышать, оперативно решать проблемы, которые их волнуют», — отметила руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева.

Один из последних примеров успешно решенных вопросов — это уборка мусора в городе Алатыре. Местные жители возмутились тем, что вокруг контейнеров между домами №14 и №16 в микрорайоне Стрелка образовалась настоящая свалка. Отходы не вывозились более трех недель. Сообщение зафиксировали специалисты ЦУР и направили в администрацию города. Менее суток понадобилось коммунальным службам, чтобы расчистить площадку и вывезти бытовые отходы.

Напомним, что Центр управления регионом в Чувашии заработал 23 ноября 2020 года. Одна и з его задач — оперативно реагировать на обращения жителей региона.

Источник: чувашинформ.рф.