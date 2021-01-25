С 20 февраля «Победа» запустит нерегулярный третий рейс между Чебоксарами и Москвой

Авиакомпания «Победа» с 20 февраля по 26 марта планирует совершить 11 дополнительных рейсов по маршруту «Москва–Чебоксары–Москва».

Рейс будет нерегулярным, а расписание – плавающим.

Вылеты из Москвы планируются в интервале от 13:30 до 17:45, обратно – от 15:20 до 19:35. Предварительные даты – 20, 23, 26, 28 февраля, 5, 8, 12, 14, 19, 21 и 26 марта.

Продажи билетов открыты. Расписание можно уточнить на сайте Чебоксарского аэропорта по ссылке http://aerocheb.ru/passazhiram/raspisanie/).

«Расписание составлено таким образом, чтобы в самые востребованные у пассажиров даты – предпраздничные и выходные дни – авиаперелетом смогло бы воспользоваться большее число людей» – сообщает пресс-служба Чебоксарского аэропорта.

Напомним, Росавиация включила 4 маршрута из Чебоксар в перечень субсидируемых в 2021 году. Это маршруты в Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды и Новый Уренгой.

Ранее мы писали, что уже с 3 марта из аэропорта Чебоксар стартуют авиаперевозки в Краснодар, Минеральные Воды и Новый Уренгой.

В Екатеринбург авиакомпания «Руслайн» планирует приступить к полетам в с частотой один раз в неделю в летнем сезоне. Окончательное решение о начале полетов по программе принимает авиакомпания.

Источник: чувашинформ.рф.